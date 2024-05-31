Прокопенко: В Украину вернулся один представитель "Азова"

Отдельный отряд специального назначения "Азов" во время парада в Мариуполе. Фото из открытых источников

Среди пленных украинских военнослужащих, которые 31 мая вернулись в Украину в рамках обмена, один представитель полка "Азов".

Источник: Командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко в Facebook

Прямая речь: "Среди пленных украинских военнослужащих, которые сегодня вернулись в Украину, есть только один представитель "Азова". Один из более 900 человек.

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Они выдержали первый, тяжелый удар, но на своих плечах вынесли оборону Мариуполя, на долгие 86 дней сковав на себе тысячи окупантов. Они дали Украине драгоценное время. Они выполнили приказ.

Моя боль за это, как командира, не сравнится с той болью, которую испытывают семьи наших собратьев, которые уже третий год ждут своих близких.

Более 700 дней пленные азовцы находятся в бесчеловечных условиях вражеской неволи. Их имен до сих пор не найти среди тех, кому удалось получить вожделенную свободу. Хотя именно они заслуживают ее, как никто".

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Дополнено: стоит отметить, что в этом обмене россияне не вернули ни одного бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая также обороняла Мариуполь с конца февраля 2022 года.

Что предшествовало:

31 мая домой вернулись 75 украинских защитников. Среди освобожденных защитников – 70 мужчин и пятеро женщин, шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере, треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.