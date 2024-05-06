Російський дрон пошкодив ЛЕП на Дніпропетровщині − ОВА

Росіяни не припиняють бити по Дніпропетровській області, у неділю ввечері ворожий дрон-камікадзе пошкодив високовольтну лінію електропередач у Червоногригорівській громаді.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Ворог не припиняє тероризувати Нікопольщину. Ввечері поцілив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Ще два близько опівночі спрямував на Червоногригорівську. Там пошкодив високовольтну лінію електропередач".

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Деталі: За словами голови ОВА, минулося загиблих та постраждалих.

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