Російський дрон пошкодив ЛЕП на Дніпропетровщині − ОВА
Понеділок, 6 травня 2024, 08:42
Росіяни не припиняють бити по Дніпропетровській області, у неділю ввечері ворожий дрон-камікадзе пошкодив високовольтну лінію електропередач у Червоногригорівській громаді.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Ворог не припиняє тероризувати Нікопольщину. Ввечері поцілив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Ще два близько опівночі спрямував на Червоногригорівську. Там пошкодив високовольтну лінію електропередач".
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Деталі: За словами голови ОВА, минулося загиблих та постраждалих.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що росіяни завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини, у Сумах розгортали "пункти незламності".
- Російські війська в ніч на 6 травня атакували Сумську область 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", 12 ворожих дронів знищила українська ППО.
- Загарбники серед іншого пошкодили високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго" на Сумщині.