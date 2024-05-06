Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
Пожежа на лакофарбовому заводі "Хімрезерв" у Кропивницькому не вплинула на якість повітря, і вона залишається в межах норми.
Джерело: голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у соцмережах
Деталі: За його словами, уже є попередні результати дослідження повітря після локалізованої пожежі на "Хімрезерві". Наразі виміри провели за межами підприємства.
За даними ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб", фахівці виконали заміри проб атмосферного повітря на вміст вуглекислого газу, азоту діоксиду, метану, вуглеводнів нафти, сажі, пилу, формальдегіду, ангідриду сірчистого.
Дослівно: "Попередні результати дослідження - вміст вищевказаних речовин в межах допустимих рівнів. Дослідження повітря продовжують".
Що передувало: У понеділок в Кропивницькому горіло підприємство з виробництва лакофарбової продукції "Хімрезерв". Пожежу локалізували. Рятувальники знайшли одного загиблого, ще одна людина постраждала.