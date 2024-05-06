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Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА

Євген КізіловПонеділок, 6 травня 2024, 19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
Спеціалісти заміряють якість повітря у Кропивницькому. фото: ОВА

Пожежа на лакофарбовому заводі "Хімрезерв" у Кропивницькому не вплинула на якість повітря, і вона залишається в межах норми.

Джерело: голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у соцмережах

Деталі: За його словами, уже є попередні результати дослідження повітря після локалізованої пожежі на "Хімрезерві". Наразі виміри провели за межами підприємства.

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За даними ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб", фахівці виконали заміри проб атмосферного повітря на вміст вуглекислого газу, азоту діоксиду, метану, вуглеводнів нафти, сажі, пилу, формальдегіду, ангідриду сірчистого.

Дослівно: "Попередні результати дослідження - вміст вищевказаних речовин в межах допустимих рівнів. Дослідження повітря продовжують".

Що передувало: У понеділок в Кропивницькому горіло підприємство з виробництва лакофарбової продукції "Хімрезерв". Пожежу локалізували. Рятувальники знайшли одного загиблого, ще одна людина постраждала.

Теми: Кропивницькийпожежаекологія
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