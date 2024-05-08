На Київщині горить об’єкт цивільної інфраструктури, є влучання на Вінниччині
У результаті російської ракетної атаки у Броварах Київської області виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, є влучання й у Вінницькій області.
Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у Telegram, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram, начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram
Пряма мова міського голови: "Внаслідок ракетної атаки та загоряння об’єкту цивільної інфраструктури, поранення отримали дві особи − жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н.".
Деталі: Він уточнив, що постраждалих з пораненням кінцівок та у стресовому стані госпіталізували до Броварської лікарні.
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко пізніше додав, що росіяни атакували область дронами камікадзе та крилатими ракетами − тривога тривала майже 4 години.
Пряма мова голови ОВА: "Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас падіння уламків зафіксовано в 4 районах області. На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні".
Деталі: За словами Кравченка, зафіксовано пошкодження ліній електромереж − в одному з сіл частково відсутня електроенергія.
Внаслідок падіння уламків один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджені.
Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що є влучання в регіоні.
"Працюють Сили оборони і всі служби. Деталі згодом", − написав Борзов.
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що над Черкаським районом збили один "Шахед", у результаті падіння уламків пошкоджений один будинок.
Передісторія:
- У ніч на середу Росія влаштувала по Україні ракетний удар. У всіх областях країни була оголошена повітряна тривога.
- У Києві не зафіксовали постраждалих людей та руйнувань. Усі повітряні цілі в районі столиці знищила протиповітряна оборона.
- Окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.