На Київщині горить об’єкт цивільної інфраструктури, є влучання на Вінниччині

У результаті російської ракетної атаки у Броварах Київської області виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, є влучання й у Вінницькій області.

Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у Telegram, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram, начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова міського голови: "Внаслідок ракетної атаки та загоряння об’єкту цивільної інфраструктури, поранення отримали дві особи − жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н.".

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Деталі: Він уточнив, що постраждалих з пораненням кінцівок та у стресовому стані госпіталізували до Броварської лікарні.

Фото з Telegram сапожка

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко пізніше додав, що росіяни атакували область дронами камікадзе та крилатими ракетами − тривога тривала майже 4 години.

Пряма мова голови ОВА: "Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас ⁠падіння уламків зафіксовано в 4 районах області. На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні".

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Деталі: За словами Кравченка, зафіксовано пошкодження ліній електромереж − в одному з сіл частково відсутня електроенергія.

Фото з Telegram сапожка. Колаж УП

Внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджені.

Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що є влучання в регіоні.

"Працюють Сили оборони і всі служби. Деталі згодом", − написав Борзов.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що над Черкаським районом збили один "Шахед", у результаті падіння уламків пошкоджений один будинок.



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