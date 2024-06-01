У місцях із камерами автофіксації кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилася втричі – поліція

За 4 роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилася втричі.

Джерело: заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: "Швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. Проте за 4 роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.

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До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила – 541, наразі – 175 (47 випадків з причини перевищення швидкості).

Наша мета – "Vision Zero" (нульова смертність на дорогах). І ми невпинно до неї ідемо".

Деталі: Білошицький повідомив, що наразі 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях України, окрім областей, де тривають бойові дії.

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"За 4 роки поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов – саме стільки разів ми притягнули до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто не дотримувався правил проїзду смугою громадського транспорту. З цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 мільярда гривень", – додав заступник начальника департаменту.

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