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У місцях із камерами автофіксації кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилася втричі – поліція

Катерина ТищенкоСубота, 1 червня 2024, 16:26
У місцях із камерами автофіксації кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилася втричі – поліція
камера автофіксації, фото: Патрульна поліція

За 4 роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилася втричі.

Джерело: заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: "Швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. Проте за 4 роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.

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До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила – 541, наразі – 175 (47 випадків з причини перевищення швидкості).

Наша мета – "Vision Zero" (нульова смертність на дорогах). І ми невпинно до неї ідемо".

Деталі: Білошицький повідомив, що наразі 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях України, окрім областей, де тривають бойові дії.

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"За 4 роки поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов – саме стільки разів ми притягнули до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто не дотримувався правил проїзду смугою громадського транспорту. З цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 мільярда гривень", – додав заступник начальника департаменту.

Передісторія: 

  • Система автофіксації порушень ПДР стартувала 1 червня 2020 року. За перші 8 хвилин роботи у Києві камери зафіксували 262 випадки перевищення швидкості. За перші 17 годин роботи – понад 35 тисяч випадків. На другий день роботи відеофіксації порушень правил дорожнього руху порушників стало менше на 40%
  • За перший рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху таких порушень стало у 8 разів менше.

Теми: ДТПавтополіція
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