На Покровському напрямку найбільше ворожих атак, ситуація напружена – Генштаб

За минулу добу найбільше ворожих атак відбулося на Покровському напрямку, Генштаб ЗСУ називає ситуацію напруженою.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22.30 9 червня

Дослівно: "На Покровському напрямку агресор 27 разів атакував позиції українських воїнів у районах Прогресу, Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки. 18 атак відбито, дев’ять іще тривають. Ситуація напружена.

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Сили оборони тримають рубежі, вживають заходів щодо недопущення просування ворога углиб території України".

"З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали по території України три ракетні удари із застосуванням трьох ракет та 53 авіаційні удари із застосуванням 69 КАБів, задіяли 529 дронів-камікадзе. росіяни здійснили 2888 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння".

Деталі: На Харківському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спроби атакувати українські підрозділи в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії противника успіхів не мали, ситуація контрольована. Тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки.

На Сіверському напрямку російські окупанти безуспішно атакували українські позиції в районі Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляли в районі Іванівського, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безуспішними.

На Курахівському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції в районах Парасковіївки та Красногорівки. Сім атак відбито. Триває боєзіткнення в районі Красногорівки. За даними Генштабу, ситуація знаходиться під контролем Сил оборони.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишилась без суттєвих змін. Усього від початку доби ворог чотири рази безуспішно намагався витіснити українських захисників із займаних позицій у районах Малої Токмачки та Кринок. Втрат позицій і територій Сили оборони не допустили.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Крім того, підрозділи української авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдали уражень по трьох районах зосередження особового складу та військової техніки, одному засобу ППО, двох засобах артилерії, радіолокаційній станції окупантів та складу БК.