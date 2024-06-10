На Покровском направлении больше всего вражеских атак, ситуация напряженная – Генштаб

За минувшие сутки больше всего вражеских атак произошло на Покровском направлении, Генштаб ВСУ называет ситуацию напряженной.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22.30 9 июня

Дословно: "На Покровском направлении агрессор 27 раз атаковал позиции украинских воинов в районах Прогресса, Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки. 18 атак отбиты, девять еще продолжаются. Ситуация напряженная.

Реклама:

Силы обороны держат рубежи, принимают меры по недопущению продвижения врага вглубь территории Украины".

"С начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара с применением трех ракет и 53 авиационных удара с применением 69 КАБов, задействовали 529 дронов-камикадзе. россияне совершили 2888 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения".

Детали: На Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений без успеха для противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать украинские подразделения в районах Волчанска, Липцы и западнее Глубокого.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском и Лиманском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Штурмовые действия противника успехов не имели, ситуация контролируемая. Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки.

На Северском направлении российские оккупанты безуспешно атаковали украинские позиции в районе Выемки.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Ивановского, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.

На Кураховском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции в районах Парасковиевки и Красногоровки. Семь атак отбиты. Продолжается боестолкновение в районе Красногоровки. По данным Генштаба, ситуация находится под контролем Сил обороны.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. Всего с начала суток враг четыре раза безуспешно пытался вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Потерь позиций и территорий Силы обороны не допустили.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Кроме того, подразделения украинской авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесли поражения по трем районам сосредоточения личного состава и военной техники, одному средству ПВО, двум средствам артиллерии, радиолокационной станции оккупантов и складу БК.