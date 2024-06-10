На Покровском направлении больше всего вражеских атак, ситуация напряженная – Генштаб
За минувшие сутки больше всего вражеских атак произошло на Покровском направлении, Генштаб ВСУ называет ситуацию напряженной.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22.30 9 июня
Дословно: "На Покровском направлении агрессор 27 раз атаковал позиции украинских воинов в районах Прогресса, Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки. 18 атак отбиты, девять еще продолжаются. Ситуация напряженная.
Силы обороны держат рубежи, принимают меры по недопущению продвижения врага вглубь территории Украины".
"С начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара с применением трех ракет и 53 авиационных удара с применением 69 КАБов, задействовали 529 дронов-камикадзе. россияне совершили 2888 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения".
Детали: На Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений без успеха для противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать украинские подразделения в районах Волчанска, Липцы и западнее Глубокого.
На Купянском и Лиманском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Штурмовые действия противника успехов не имели, ситуация контролируемая. Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки.
На Северском направлении российские оккупанты безуспешно атаковали украинские позиции в районе Выемки.
На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Ивановского, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.
На Кураховском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции в районах Парасковиевки и Красногоровки. Семь атак отбиты. Продолжается боестолкновение в районе Красногоровки. По данным Генштаба, ситуация находится под контролем Сил обороны.
На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. Всего с начала суток враг четыре раза безуспешно пытался вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Потерь позиций и территорий Силы обороны не допустили.
На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Кроме того, подразделения украинской авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесли поражения по трем районам сосредоточения личного состава и военной техники, одному средству ПВО, двум средствам артиллерии, радиолокационной станции оккупантов и складу БК.