Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти перекривали Кримський міст, соцмережі повідомили про вибухи у Криму

Ольга Глущенко Понеділок, 10 червня 2024, 01:16
Окупанти перекривали Кримський міст, соцмережі повідомили про вибухи у Криму
пошкоджений влітку 2023 року Кримський міст. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ Mash

Вночі 10 червня загарбники вчергове перекрили Кримський міст, соцмережі повідомили про вибухи у Криму.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, Кримський вітер

Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

Реклама:

Деталі: О 1:10 тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, традиційно закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Кримський вітер повідомив про звуки вибухів в Євпаторії, Красноперекопську, у Дажанкойському, Бахчисарайському та інших районах.

О 1:56 окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.

Теми: Керченський містКримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

IRIS-T, танки, HIMARS: Німеччина розповіла про партію зброї, передану Україні

Відключення світла у п'ятницю почнуться на 4 години раніше

фото, доповнено На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті

Yasno: взимку українцям можуть давати світло по п’ять-шість годин на день

Кім Чен Ин відправив Росії майже 5 мільйонів артснарядів − Південна Корея

фото, відео На кордоні з Молдовою затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі − Демченко

Усі новини...
Керченський міст
Розвідка Британії аналізує нові засоби захисту Кримського мосту
Окупанти перекривали Кримський міст
Кримський міст перекритий понад 8 годин: пабліки пишуть, що потопили новий корабель
Останні новини
15:45
В ОП оцінили нові пропозиції Путіна: "Стандартний набір агресора"
15:37
"Я мала вижити, щоб знов обійняти сина": сержантка "Азову" повернулася додому після 2 років полону
15:35
Столтенберг: Міністри оборони країн НАТО схвалили план розширення підтримки України
15:27
Спецслужби РФ вербують підлітків за гроші палити авто ЗСУ: поліція звернулась до батьків
15:19
Coca-Cola про реєстрацію товарних знаків в РФ: захист бренду від використання третіми сторонами
14:58
Україна висувала власні умови щодо виділення 50 мільярдів доларів - Марченко
14:56
Андрущак стане першою тренеркою чоловічої команди в історії українського футболу
14:56
оновленоУкраїна знову була в тривозі: на Київщині працювала ППО, злітав носій "Кинджала"
14:55
В УЦОЯО назвали найпопулярніший предмет за вибором на НМТ-2024
14:49
Генштаб розповів про два напрямки, де росіяни тиснуть найбільше
Усі новини...
Реклама:
Реклама: