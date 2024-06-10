Окупанти перекривали Кримський міст, соцмережі повідомили про вибухи у Криму

пошкоджений влітку 2023 року Кримський міст. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ Mash

Вночі 10 червня загарбники вчергове перекрили Кримський міст, соцмережі повідомили про вибухи у Криму.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, Кримський вітер

Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

Реклама:

Деталі: О 1:10 тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, традиційно закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Кримський вітер повідомив про звуки вибухів в Євпаторії, Красноперекопську, у Дажанкойському, Бахчисарайському та інших районах.

О 1:56 окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.