Окупанти перекривали Кримський міст, соцмережі повідомили про вибухи у Криму
Понеділок, 10 червня 2024, 01:16
Вночі 10 червня загарбники вчергове перекрили Кримський міст, соцмережі повідомили про вибухи у Криму.
Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, Кримський вітер
Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".
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Деталі: О 1:10 тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, традиційно закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
Кримський вітер повідомив про звуки вибухів в Євпаторії, Красноперекопську, у Дажанкойському, Бахчисарайському та інших районах.
О 1:56 окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.