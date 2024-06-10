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Оккупанты перекрывали Крымский мост, соцсети сообщили о взрывах в Крыму

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июня 2024, 01:16
Оккупанты перекрывали Крымский мост, соцсети сообщили о взрывах в Крыму
поврежденный летом 2023 года Крымский мост. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА Mash

Ночью 10 июня захватчики в очередной раз перекрыли Крымский мост, соцсети сообщили о взрывах в Крыму..

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram, Крымский ветер

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

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Детали: В 1:10 тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, традиционно призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Крымский ветер сообщил о о звуках взрывов в Евпатории, Красноперекопске, в Дажанкойском, Бахчисарайском и других районах.

В 1:56 оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.

Темы: Керченский мостКрымоккупация
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