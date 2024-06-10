Оккупанты перекрывали Крымский мост, соцсети сообщили о взрывах в Крыму
Понедельник, 10 июня 2024, 01:16
Ночью 10 июня захватчики в очередной раз перекрыли Крымский мост, соцсети сообщили о взрывах в Крыму..
Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram, Крымский ветер
Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".
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Детали: В 1:10 тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, традиционно призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Крымский ветер сообщил о о звуках взрывов в Евпатории, Красноперекопске, в Дажанкойском, Бахчисарайском и других районах.
В 1:56 оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.