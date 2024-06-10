Фон дер Ляєн озвучила мету створити більшість у Європарламенті з проукраїнськими силами

Європейська народна партія після перемоги на виборах до Європарламенту будуватиме "широку більшість для сильної Європи" з проєвропейськими і проукраїнськими силами.

Джерело: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі після оголошення попередніх результатів виборів до ЄП, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Дякую виборцям за довіру. Сьогодні – добрий день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. На цей час ми є найсильнішою партією, і основою для стабільності. Я вдячна виборцям, які визнали наше лідерство протягом минулих п’яти років".

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Деталі: Вона нагадала, що протягом минулих тижнів провела активну передвиборчу кампанію: відвідала 17 європейських країн та більше 30 міст, аби дізнатися про те, що хвилює та непокоїть людей. Всюди, за словами фон дер Ляєн, вона чула, що громадяни дійсно високо цінують Європейський Союз, ставляться до нього із впевненістю та довірою. Провідний кандидат від ЄНП подякувала партіям-членам цієї політичної родини в країнах ЄС за величезну роботу, яка дозволила досягти такого результату.

Пряма мова: "Ці вибори надіслали нам два послання. Перше – є більшість у "центрі" для сильної Європи, і це є критично важливим для стабільності. Цей "центр" збережений.

Але також є правдою, що екстремально ліві та праві отримали підтримку. Саме тому ці результати означають величезну відповідальність для партій, що знаходяться в "центрі". Ми можемо мати розбіжності в різних пунктах, але ми всі маємо інтерес у стабільності, ми всі хочемо бачити сильну та ефективну Європу".

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Деталі: Фон дер Ляєн зауважила, що протягом всієї компанії напружено працювала, аби сформувати політичну більшість проєвропейських сил. Саме тому ЄНП негайно розпочне роботу з великими політичними родинами із близькими платформами, серед яких – Європейські соціалісти й демократи (S&D) та "Оновлюючи Європу" (Renew Europe). З цими силами політична група ЄНП добре працювала протягом минулих п’яти років, і розраховує на продовження конструктивних та вже підтверджених добрих відносин.

Пряма мова: "Я завжди говорила, що хочу побудувати широку більшість для сильної Європи. Я демонструвала протягом мого першого мандата, чого може досягати сильна Європа. Моя мета – продовжувати рухатися цим шляхом з тими силами, які є проєвропейськими, проукраїнськими, виступають за верховенство права. Вже від завтра ця робота розпочнеться знову".

Більше деталей: За її словами, ці вибори не відбулися у вакуумі: "Світ навколо нас вирує. Різні сили зовні та всередині намагаються дестабілізувати наші суспільства, вони намагаються ослабити Європу. Ми ніколи не дозволимо, щоб це трапилося".

Відповідаючи на запитання журналістів, чинна президентка Єврокомісії висловила впевненість, що зможе отримати підтримку для продовження роботи на цій посаді як від Європейської ради, так і від Європейського парламенту. Хоча, за її словами, досягнення цього результату все ще потребуватиме багато зусиль.

Що передувало: Повідомлялося, що на виборах до Європейського парламенту, що завершуються в неділю, перемагає проукраїнська Європейська народна партія (ЄНП), яка є найбільшою групою у Європарламенті.