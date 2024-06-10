Фон дер Ляйен озвучила цель создать большинство в Европарламенте с проукраинскими силами

Европейская народная партия после победы на выборах в Европарламент будет строить "широкое большинство для сильной Европы" с проевропейскими и проукраинскими силами.

Источник: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе после объявления предварительных результатов выборов в ЕП, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Спасибо избирателям за доверие. Сегодня - хороший день для Европейской народной партии. Мы выиграли европейские выборы. В настоящее время мы являемся сильнейшей партией, и основой для стабильности. Я благодарна избирателям, которые признали наше лидерство в течение прошлых пяти лет".

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Детали: Она напомнила, что в течение прошлых недель провела активную предвыборную кампанию: посетила 17 европейских стран и более 30 городов, чтобы узнать о том, что волнует и беспокоит людей. Всюду, по словам фон дер Ляйен, она слышала, что граждане действительно высоко ценят Европейский Союз, относятся к нему с уверенностью и доверием. Ведущий кандидат от ЕНП поблагодарила партии-члены этой политической семьи в странах ЕС за огромную работу, которая позволила достичь такого результата.

Прямая речь: "Эти выборы прислали нам два послания. Первое – есть большинство в "центре" для сильной Европы, и это критически важно для стабильности. Этот "центр" сохранен.

Но также является правдой, что экстремально левые и правые получили поддержку. Именно поэтому эти результаты означают огромную ответственность для партий, находящихся в "центре". Мы можем иметь разногласия в разных пунктах, но мы все заинтересованы в стабильности, мы все хотим видеть сильную и эффективную Европу".

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Детали: Фон дер Ляйен отметила, что в течение всей компании напряженно работала, чтобы сформировать политическое большинство проевропейских сил. Именно поэтому ЕНП немедленно начнет работу с большими политическими семьями с близкими платформами, среди которых – Европейские социалисты и демократы (S&D) и "Обновляя Европу" (Renew Europe). С этими силами политическая группа ЕНП хорошо работала в течение прошлых пяти лет, и рассчитывает на продолжение конструктивных и уже подтвержденных хороших отношений.

Прямая речь: "Я всегда говорила, что хочу построить широкое большинство для сильной Европы. Я демонстрировала в течение моего первого мандата, чего может достигать сильная Европа. Моя цель - продолжать двигаться по этому пути с теми силами, которые являются проевропейскими, проукраинскими, выступают за верховенство права. Уже завтра эта работа начнется снова".

Больше деталей: По ее словам, эти выборы не состоялись в вакууме: "Мир вокруг нас бурлит. Различные силы снаружи и внутри пытаются дестабилизировать наши общества, они пытаются ослабить Европу. Мы никогда не позволим, чтобы это случилось".

Отвечая на вопросы журналистов, действующий президент Еврокомиссии выразила уверенность, что сможет получить поддержку для продолжения работы на этом посту как от Европейского совета, так и от Европейского парламента. Хотя, по ее словам, достижение этого результата все еще потребует много усилий.

Что предшествовало: Сообщалось, что на выборах в Европейский парламент, которые завершаются в воскресенье, побеждает проукраинская Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшей группой в Европарламенте.