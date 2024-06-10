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Ворог атакував Сумщину дронами, скидав міни

Ольга Глущенко Понеділок, 10 червня 2024, 05:58
Ворог атакував Сумщину дронами, скидав міни
наслідки ворожих обстрілів Сумщини, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області шести громад, зокрема атакували FPV-дронами, скидали міни і ВОГ.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Внаслідок російських обстрілів зафіксували 65 вибухів.

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Росіяни атакували Юнаківську, Миколаївську, Хотіньську, Краснопільську, Середино-Будську, Великописарівську громади.

По Юнаківській громаді ворог здійснював артилерійські обстріли, 9 вибухів.

Миколаївську громаду атакував FPV-дроном і бив з артилерії, 8 вибухів.

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По Хотіньській громаді вдарив з мінометів, артилерії та скинув ВОГ з БпЛА, 24 вибухи.

По Краснопільській громаді були артилерійські, мінометні обстріли й атака FPV-дронами, 10 вибухів.

На територію Середино-Будської громади ворог скинув 2 міни.

У Великописарівській громаді зафіксували скидання ВОГ з БпЛА, мінометні обстріли та атаку FPV-дронами, 12 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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