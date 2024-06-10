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Враг атаковал Сумскую область дронами, сбрасывал мины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 июня 2024, 05:58
Враг атаковал Сумскую область дронами, сбрасывал мины
последствия вражеских обстрелов Сумщины, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 18 обстрелов Сумской области шести общин, в частности атаковали FPV-дронами, сбрасывали мины и ВОГ.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В результате российских обстрелов зафиксировали 65 взрывов.

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Россияне атаковали Юнаковскую, Николаевскую, Хотинскую, Краснопольскую, Середино-Будскую, Великописаревскую громады.

По Юнаковской общине враг осуществлял артиллерийские обстрелы, 9 взрывов.

Николаевскую громаду атаковал FPV-дроном и бил из артиллерии, 8 взрывов.

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По Хотинской громаде ударил из минометов, артиллерии и сбросил ВОГ с БпЛА, 24 взрыва.

По Краснопольской громаде были артиллерийские, минометные обстрелы и атака FPV-дронами, 10 взрывов.

На территорию Середино-Будской громады враг сбросил 2 мины.

В Великописаревской громаде зафиксировали сброс ВОГ с БпЛА, минометные обстрелы и атаку FPV-дронами, 12 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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