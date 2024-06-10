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Росіяни заявили про дронову атаку в Курській області: пошкоджені 2 адмінбудівлі

Ірина БалачукПонеділок, 10 червня 2024, 09:13
Росіяни заявили про дронову атаку в Курській області: пошкоджені 2 адмінбудівлі
Скриншот з google.maps

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов заявив, що область атакували безпілотники, унаслідок чого пошкоджені дві адмінбудівлі.

Джерело: Смирнов у Telegram

Пряма мова російського чиновника: "Увечері та вночі ЗСУ намагалися атакувати дронами прикордонні райони Курської області. Використовували весь можливий арсенал: дрони-камікадзе, квадрокоптери і важкий восьмигвинтовий октокоптер. За попередньою інформацією, пошкоджено дві адміністративні будівлі − у місті Суджі та селищі Кореневе".

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Деталі: Т.в.о. губернатора запевняє, що постраждалих немає.

За його словами, зі стрілецької зброї та засобами радіоелектронної боротьби нібито ліквідували та знешкодили "8 українських дронів".

Теми: Росіябезпілотники
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