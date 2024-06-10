Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне заявили о дронвой атаке в Курской области: повреждены 2 админздания

Ирина БалачукПонедельник, 10 июня 2024, 09:13
Россияне заявили о дронвой атаке в Курской области: повреждены 2 админздания
Скриншот з google.maps

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что область атаковали беспилотники, в результате чего повреждены два админзадния.

Источник: Смирнов в Telegram

Прямая речь российского чиновника: "Вечером и ночью ВСУ пытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево".

Реклама:

Детали: Вр.и.о. губернатора уверяет, что пострадавших нет.

По его словам, стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы якобы ликвидировали и обезвредили "8 украинских дронов".

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию

Все новости...
Росcия
ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов и 51 артсистему − Генштаб
Разрешения США бить по РФ сократили "неприкосновенную территорию" агрессора на 16% – ISW
Из России удалось вернуть 17-летнюю девушку – Save Ukraine
Последние новости
12:03
За три дня рекрутинговой кампании на сайте Минобороны привлекли 2 тысячи желающих
11:50
Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"
11:32
На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои
11:16
Венгрия рассказала, почему сняла вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС
11:15
ФутболФранцузский ПСЖ подписал вратаря сборной России
11:06
"Пропаганда безнравственности": украинские церкви осудили проведение в Киеве Марша Равенства
11:00
инфографикаРоссияне атаковали почти 200 объектов инфраструктуры за сутки
10:43
Из-за обстрела, в Черниговской области обесточены почти две тысячи абонентов
10:26
МИД Чехии: Снаряды от "чешской инициативы" прибывают в Украину в эти дни
10:23
Космический телескоп заснимал межзвездную туманность, похожую на цветную рыбу
Все новости...
Реклама:
Реклама: