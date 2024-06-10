Россияне заявили о дронвой атаке в Курской области: повреждены 2 админздания
Понедельник, 10 июня 2024, 09:13
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что область атаковали беспилотники, в результате чего повреждены два админзадния.
Источник: Смирнов в Telegram
Прямая речь российского чиновника: "Вечером и ночью ВСУ пытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево".
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Детали: Вр.и.о. губернатора уверяет, что пострадавших нет.
По его словам, стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы якобы ликвидировали и обезвредили "8 украинских дронов".