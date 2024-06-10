Брати не поділили квартиру − поліція розповіла деталі підриву гранати у Києві

Причиною вибуху гранати у Шевченківському районі Києва увечері 9 червня став конфлікт між братами через розподіл квартири, підривнику боєприпаса загрожує до 7 років в’язниці.

Джерело: поліція Києва у Facebook

Дослівно правоохоронці: "Киянину, який вчора підірвав гранату у Шевченківському районі, загрожує до семи років позбавлення волі.

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Попередньо, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його рідним братом через розподіл квартири".

Деталі: Поліція повідомляє, що чоловіка затримали, йому готують повідомлення про підозру у вчиненні хуліганських дій та у незаконному поводженні із бойовими припасами.

Слідчі також клопотатимуть, щоб фігурант на час слідства перебував під вартою.

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Поліція зазначає, що затриманого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за умисне вбивство.

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