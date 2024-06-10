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Брати не поділили квартиру − поліція розповіла деталі підриву гранати у Києві

Ірина БалачукПонеділок, 10 червня 2024, 09:42
Брати не поділили квартиру − поліція розповіла деталі підриву гранати у Києві
Фото поліції

Причиною вибуху гранати у Шевченківському районі Києва увечері 9 червня став конфлікт між братами через розподіл квартири, підривнику боєприпаса загрожує до 7 років в’язниці.

Джерело: поліція Києва у Facebook

Дослівно правоохоронці: "Киянину, який вчора підірвав гранату у Шевченківському районі, загрожує до семи років позбавлення волі.

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Попередньо, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його рідним братом через розподіл квартири".

Деталі: Поліція повідомляє, що чоловіка затримали, йому готують повідомлення про підозру у вчиненні хуліганських дій та у незаконному поводженні із бойовими припасами.

Слідчі також клопотатимуть, щоб фігурант на час слідства перебував під вартою.  

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Поліція зазначає, що затриманого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за умисне вбивство.

Передісторія:

  • Близько 22:00 9 червня поліція отримала повідомлення, що місцевий мешканець, перебуваючи біля багатоповерхового будинку, кинув гранату у вікно квартири на 2-му поверсі, в якій мешкає його рідний брат. Боєприпас відскочив від склопакету та, впавши на землю, вибухнув.
  • Внаслідок події осколкове поранення руки отримали 36-річна жінка, яка в цей час проходила поруч. Після надання медичної допомоги її відпустили додому. Повідомлялося, що зловмисник утік.

Теми: Київвибух
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