Брати не поділили квартиру − поліція розповіла деталі підриву гранати у Києві
Причиною вибуху гранати у Шевченківському районі Києва увечері 9 червня став конфлікт між братами через розподіл квартири, підривнику боєприпаса загрожує до 7 років в’язниці.
Джерело: поліція Києва у Facebook
Дослівно правоохоронці: "Киянину, який вчора підірвав гранату у Шевченківському районі, загрожує до семи років позбавлення волі.
Попередньо, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його рідним братом через розподіл квартири".
Деталі: Поліція повідомляє, що чоловіка затримали, йому готують повідомлення про підозру у вчиненні хуліганських дій та у незаконному поводженні із бойовими припасами.
Слідчі також клопотатимуть, щоб фігурант на час слідства перебував під вартою.
Поліція зазначає, що затриманого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за умисне вбивство.
Передісторія:
- Близько 22:00 9 червня поліція отримала повідомлення, що місцевий мешканець, перебуваючи біля багатоповерхового будинку, кинув гранату у вікно квартири на 2-му поверсі, в якій мешкає його рідний брат. Боєприпас відскочив від склопакету та, впавши на землю, вибухнув.
- Внаслідок події осколкове поранення руки отримали 36-річна жінка, яка в цей час проходила поруч. Після надання медичної допомоги її відпустили додому. Повідомлялося, що зловмисник утік.