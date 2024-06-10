Братья не поделили квартиру − полиция рассказала детали подрыва гранаты в Киеве

Причиной взрыва гранаты в Шевченковском районе Киева вечером 9 июня стал конфликт между братьями из-за раздела квартиры, подрывнику боеприпаса грозит до 7 лет тюрьмы.

Источник: полиция Киева в Facebook

Дословно правоохранители: "Киевлянину, который вчера подорвал гранату в Шевченковском районе, грозит до семи лет лишения свободы.

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Предварительно, мотивом совершения преступления является конфликт между нарушителем и его родным братом из-за раздела квартиры".

Детали: Полиция сообщает, что мужчину задержали, ему готовят сообщение о подозрении в совершении хулиганских действий и в незаконном обращении с боевыми припасами.

Следователи также будут ходатайствовать, чтобы фигурант на время следствия находился под стражей.

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Полиция отмечает, что задержанного ранее уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное убийство.

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