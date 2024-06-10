Братья не поделили квартиру − полиция рассказала детали подрыва гранаты в Киеве
Причиной взрыва гранаты в Шевченковском районе Киева вечером 9 июня стал конфликт между братьями из-за раздела квартиры, подрывнику боеприпаса грозит до 7 лет тюрьмы.
Источник: полиция Киева в Facebook
Дословно правоохранители: "Киевлянину, который вчера подорвал гранату в Шевченковском районе, грозит до семи лет лишения свободы.
Предварительно, мотивом совершения преступления является конфликт между нарушителем и его родным братом из-за раздела квартиры".
Детали: Полиция сообщает, что мужчину задержали, ему готовят сообщение о подозрении в совершении хулиганских действий и в незаконном обращении с боевыми припасами.
Следователи также будут ходатайствовать, чтобы фигурант на время следствия находился под стражей.
Полиция отмечает, что задержанного ранее уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное убийство.
Предыстория:
- Около 22:00 9 июня полиция получила сообщение, что местный житель, находясь возле многоэтажного дома, бросил гранату в окно квартиры на 2-м этаже, в которой живет его родной брат. Боеприпас отскочил от стеклопакета и, упав на землю, взорвался.
- В результате происшествия осколочное ранение руки получили 36-летняя женщина, которая в это время проходила рядом. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Сообщалось, что злоумышленник скрылся.