Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Братья не поделили квартиру − полиция рассказала детали подрыва гранаты в Киеве

Ирина БалачукПонедельник, 10 июня 2024, 09:42
Братья не поделили квартиру − полиция рассказала детали подрыва гранаты в Киеве
Фото полиции

Причиной взрыва гранаты в Шевченковском районе Киева вечером 9 июня стал конфликт между братьями из-за раздела квартиры, подрывнику боеприпаса грозит до 7 лет тюрьмы.

Источник: полиция Киева в Facebook

Дословно правоохранители: "Киевлянину, который вчера подорвал гранату в Шевченковском районе, грозит до семи лет лишения свободы.

Реклама:

Предварительно, мотивом совершения преступления является конфликт между нарушителем и его родным братом из-за раздела квартиры".

Детали: Полиция сообщает, что мужчину задержали, ему готовят сообщение о подозрении в совершении хулиганских действий и в незаконном обращении с боевыми припасами.

Следователи также будут ходатайствовать, чтобы фигурант на время следствия находился под стражей.

ВИДЕО ДНЯ

Полиция отмечает, что задержанного ранее уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное убийство.

Предыстория:

  • Около 22:00 9 июня полиция получила сообщение, что местный житель, находясь возле многоэтажного дома, бросил гранату в окно квартиры на 2-м этаже, в которой живет его родной брат. Боеприпас отскочил от стеклопакета и, упав на землю, взорвался.
  • В результате происшествия осколочное ранение руки получили 36-летняя женщина, которая в это время проходила рядом. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Сообщалось, что злоумышленник скрылся.

Темы: Киеввзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию

Все новости...
Киев
В Киеве мужчина бросил гранату в фасад многоэтажки
KyivPride заявляет об избирательном внимании ТЦК к ЛГБТК+ событию в Киеве
Нападение на волонтера в Киеве: одному хулигану-пенсоинеру избрали меру пресечения
Последние новости
12:03
За три дня рекрутинговой кампании на сайте Минобороны привлекли 2 тысячи желающих
11:50
Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"
11:32
На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои
11:16
Венгрия рассказала, почему сняла вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС
11:15
ФутболФранцузский ПСЖ подписал вратаря сборной России
11:06
"Пропаганда безнравственности": украинские церкви осудили проведение в Киеве Марша Равенства
11:00
инфографикаРоссияне атаковали почти 200 объектов инфраструктуры за сутки
10:43
Из-за обстрела, в Черниговской области обесточены почти две тысячи абонентов
10:26
МИД Чехии: Снаряды от "чешской инициативы" прибывают в Украину в эти дни
10:23
Космический телескоп заснимал межзвездную туманность, похожую на цветную рыбу
Все новости...
Реклама:
Реклама: