Більшість українців за критику влади, але бачать її по-різному − КМІС

Українці вважають, що владу треба критикувати навіть під час війни, але при цьому 50% переконані, що допустима лише конструктивна критика, щоб не розхитувати ситуацію в країні, а 31% вважає, що дорікати владі можна жорстко і безкомпромісно, бо тільки так можна уникнути можливих помилок.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 16-22 травня

Дослівно соціологи: "Більшість українців – 63% – вважають, що критика окремих дій влади має бути або в конструктивних рамках, які би не розхитували ситуацію в країні (50%), або взагалі зараз не варто допускати критику (13%). Водночас третина українців (31%) вважають, що вже зараз критика має бути жорсткою і безкомпромісною. Решта 5% не визначилися із своєю думкою".

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інфографіка кміс

Деталі: КМІС відзначає, що ситуація досить подібна на Заході, в Центрі і на Півдні, де більшість (62-66%) вважають, що критика має бути в конструктивних рамках або взагалі відсутньою.

Водночас на Сході ситуація інша – 49% виступають за більше конструктивну критику, а 47% наполягають на жорсткій безкомпромісній критиці.

інфографіка кміс

Найбільше прихильників жорсткої і безкомпромісної критики (62%) лише серед тих, хто зовсім не довіряє президенту Володимиру Зеленському (не довіряють главі держави 22% − ред.). Але водночас навіть серед них третина (34%) вважають, що критика має бути щонайменше в конструктивних рамках.

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Соціологи також відзначають, що серед тих, хто скоріше не довіряє президенту, ситуація змінюється на протилежну: 59% наполягають на конструктивних рамках для критики (або взагалі проти неї), а 39% підтримують жорстку безкомпромісну критику.

Серед тих, хто довіряє Зеленському, 76-77% вважають, що критика має бути в конструктивних рамках або відсутньою, а 18-20% кажуть про жорстку безкомпромісну критику.

інфографіка кміс

За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, результати опитування показують, що українці переважно займають досить прагматичну та виправдану позицію.

"Так, представники влади не повинні мати "імунітет" від критики на тлі повномасштабної війни. І водночас опозиційні політики, критично налаштовані журналісти та громадські активісти не повинні своєю діяльністю руйнувати стабільність та розхитувати ситуацію", − пояснив Грушецький.

Він наголошує, що досягнення успіху у війні є спільною справою і влади, і громадськості, і простих українців.

"Лише спільними діями ми можемо наблизити Перемогу. Спільні дії передбачають формування спільного простору якщо не щирої довіри, то хоча би конструктивної взаємодії. Більшість простих українців підтримують конструктивну співпрацю (з елементами здорової критики та без деструктивної агресивності), тому ми передусім закликаємо владу та журналістів/громадських активність також бути спокійними, виваженими і конструктивними", − підсумував виконавчий директор КМІС.

Дослідження тривало 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 002 респонденти у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1 002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10% та 1,5% − для показників, близьких до 5%.

КМІС зазначає, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

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