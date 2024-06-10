Большинство украинцев за критику власти, но видят ее по-разному − КМИС

Украинцы считают, что власть надо критиковать даже во время войны, но при этом 50% убеждены, что допустима только конструктивная критика, чтобы не расшатывать ситуацию в стране, а 31% считает, что упрекать власть можно жестко и бескомпромиссно, потому что только так можно избежать возможных ошибок.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая

Дословно социологи: "Большинство украинцев − 63% − считают, что критика отдельных действий власти должна быть или в конструктивных рамках, которые бы не расшатывали ситуацию в стране (50%), или вообще сейчас не стоит допускать критику (13%). В то же время треть украинцев (31%) считают, что уже сейчас критика должна быть жесткой и бескомпромиссной. Остальные 5% не определились со своим мнением".

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Детали: КМИС отмечает, что ситуация достаточно похожа на Западе, в Центре и на Юге, где большинство (62-66%) считают, что критика должна быть в конструктивных рамках или вообще отсутствовать.

В то же время на Востоке ситуация другая − 49% выступают за более конструктивную критику, а 47% настаивают на жесткой бескомпромиссной критике.

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Больше всего сторонников жесткой и бескомпромиссной критики (62%) только среди тех, кто совсем не доверяет президенту Владимиру Зеленскому (не доверяют главе государства 22% − ред.). Но в то же время даже среди них треть (34%) считают, что критика должна быть как минимум в конструктивных рамках.

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Социологи также отмечают, что среди тех, кто скорее не доверяет президенту, ситуация меняется на противоположную: 59% настаивают на конструктивных рамках для критики (или вообще против нее), а 39% поддерживают жесткую бескомпромиссную критику.

Среди тех, кто доверяет Зеленскому, 76-77% считают, что критика должна быть в конструктивных рамках или отсутствовать, а 18-20% говорят о жесткой бескомпромиссной критике.

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По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, результаты опроса показывают, что украинцы преимущественно занимают достаточно прагматичную и оправданную позицию.

"Да, представители власти не должны иметь "иммунитет" от критики на фоне полномасштабной войны. И одновременно оппозиционные политики, критически настроенные журналисты и общественные активисты не должны своей деятельностью разрушать стабильность и расшатывать ситуацию", − пояснил Грушецкий.

Он отмечает, что достижение успеха в войне является общим делом и власти, и общественности, и простых украинцев.

"Только совместными действиями мы можем приблизить Победу. Совместные действия предусматривают формирование общего пространства если не искреннего доверия, то хотя бы конструктивного взаимодействия. Большинство простых украинцев поддерживают конструктивное сотрудничество (с элементами здоровой критики и без деструктивной агрессивности), поэтому мы прежде всего призываем власть и журналистов/общественных активность также быть спокойными, взвешенными и конструктивными", − подытожил исполнительный директор КМИС.

Исследование проходило 16-22 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 002 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время из 1 002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10% и 1,5% − для показателей, близких к 5%.

КМИС отмечает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Предыстория: