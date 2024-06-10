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За виправдовування війни і шахрайство екснардеп отримав 12 років тюрми

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 червня 2024, 11:20
За виправдовування війни і шахрайство екснардеп отримав 12 років тюрми
ДМИТРО СВЯТЯШ, ФОТО РАДИСЛАВА УСЕЄВА, FOCUS.UA

До 12 років позбавлення волі засудили заочно нардепа IV-VIII скликань  Дмитра Святаша за виправдовування збройної агресії РФ проти України та шахрайство на суму 2,2 млрд гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура, УП

Досліво прокуратура: "За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок народному депутату України IV-VIII скликань, що з 2019 року перебуває у РФ".

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Деталі: У прокуратурі не називають ім'я засудженого, але з обставин справи випливає, що йдеться про Святаша.

Вказано, що в суді прокурор довів: колишній народний депутат упродовж 2022 року опублікував на своїй сторінці у Facebook дописи, у яких містяться наративи про відсутність збройної агресії проти України та закликав мешканців тимчасово окупованих території погоджуватись на співпрацю з окупантами.

При цьому упродовж 2008-2014 років обвинувачений був бенефіціаром групи підприємств, які займалися складанням та продажем автомобілів із Росії. Прикриваючись фінансовою кризою 2008 року, він оформив у банку кредитну лінію на понад 50 млн доларів США та не повернув загалом майже 2,2 млрд гривень.

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Вироком Печерського районного суду Києва нині екснардепа визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Судовий розгляд відбувався порядку in absentia за відсутності обвинуваченого, але за участю захисника за договором з обвинуваченим.

Теми: прокуратураКиїввійна
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