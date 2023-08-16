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Екснардепа Святаша судитимуть за заклики до зміни меж України і шахрайство

Валентина РоманенкоСереда, 16 серпня 2023, 12:11
Екснардепа Святаша судитимуть за заклики до зміни меж України і шахрайство
ДМИТРО СВЯТАШ, ФОТО РАДИСЛАВА УСЄЄВА, FOCUS.UA

Екснародного депутата України Дмитра Святаша судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань скеровано до суду.

Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

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За даними слідства, екснардеп, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів.

Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів США.

У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів підозрюваний передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

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Коли надійшов час повертати кошти, Святаш використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень.

Експертиза підтвердила завдання збитків такими діями на суму 1,1 млрд гривень.

Передісторія:

  • У 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук підозрюваний почав переховуватися на території Росії.
  • У серпні 2022 року після захоплення частини території країни збройними силами РФ, Святаш розмістив на своїй сторінці у соцмережі пост, у якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці із окупаційною владою РФ.
  • У межах слідства за клопотанням прокуратури майно та активи екснардепа на суму понад 600 млн грн арештовані та передані в управління АРМА.

Теми: прокуратураКиївшахрайство
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