Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екснардепа Святаша судитимуть за заклики до зміни меж України і шахрайство

Валентина РоманенкоСереда, 16 серпня 2023, 12:11
Екснардепа Святаша судитимуть за заклики до зміни меж України і шахрайство
ДМИТРО СВЯТАШ, ФОТО РАДИСЛАВА УСЄЄВА, FOCUS.UA

Екснародного депутата України Дмитра Святаша судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань скеровано до суду.

Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, екснардеп, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів.

Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів США.

У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів підозрюваний передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

Коли надійшов час повертати кошти, Святаш використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень.

Експертиза підтвердила завдання збитків такими діями на суму 1,1 млрд гривень.

Передісторія:

  • У 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук підозрюваний почав переховуватися на території Росії.
  • У серпні 2022 року після захоплення частини території країни збройними силами РФ, Святаш розмістив на своїй сторінці у соцмережі пост, у якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці із окупаційною владою РФ.
  • У межах слідства за клопотанням прокуратури майно та активи екснардепа на суму понад 600 млн грн арештовані та передані в управління АРМА.

Теми: прокуратураКиївшахрайство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
прокуратура
15 років в'язниці отримали два бойовики "ЛДНР", які воювали проти ЗСУ
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: за що затримали главу райради на Одещині
Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: