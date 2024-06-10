За оправдание войны и мошенничество экс-нардеп получил 12 лет тюрьмы

К 12 годам лишения свободы приговорили заочно нардепа IV-VIII созывов Дмитрия Святаша за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и мошенничество на сумму 2,2 млрд гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, УП

Дословно прокуратура: "При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор народному депутату Украины IV-VIII созывов, который с 2019 года находится в РФ".

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Детали: В прокуратуре не называют имя осужденного, но из обстоятельств дела следует, что речь идет о Святаше.

Указано, что в суде прокурор доказал: бывший народный депутат в течение 2022 года опубликовал на своей странице в Facebook сообщения, содержащие нарративы об отсутствии вооруженной агрессии против Украины и призвал жителей временно оккупированных территории соглашаться на сотрудничество с оккупантами.

При этом в течение 2008-2014 годов обвиняемый был бенефициаром группы предприятий, которые занимались сборкой и продажей автомобилей из России. Прикрываясь финансовым кризисом 2008 года, он оформил в банке кредитную линию на более 50 млн долларов США и не вернул в целом почти 2,2 млрд гривен.

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Приговором Печерского районного суда Киева экс-нардеп признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Судебное разбирательство происходило порядке in absentia в отсутствие обвиняемого, но с участием защитника по договору с обвиняемым.