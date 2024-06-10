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Росіяни виставили загородзагони з кадировців на Харківщині – "Хортиця"

Альона Мазуренко Понеділок, 10 червня 2024, 12:05
Росіяни виставили загородзагони з кадировців на Харківщині – Хортиця
ФОТО: GETTY IMAGES

На кордоні із Харківщиною російські окупанти виставили загороджувальні загони кадировців, які мають стримувати росіян тікати з території України. 

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи (кадировців - ред.) для підтримки перегрупування своїх військ.

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Ворог дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів, з числа особового складу цього підрозділу "Ахмат". Звичайно, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північчю Харківщини.

Адже ворожа армія там зазнала втрат і розбита, тому на підтримку своїх дій ворог змушений маневрувати резервами, переміщувати підрозділи в районі лінії нашого держкордону і поповнювати свої сили та засоби за рахунок резервів від повітряно-десантних військ РФ і також 11 та 44 армійських корпусів РФ".

Що було раніше: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 червня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито захоплення селища Рижівка на Сумщині полком "Ахмат-Чечня". Місцева влада спростувала ці заяви.
  • 8 червня командир чеченського спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що влада РФ наприкінці травня 2024 року вирішила перекинути підрозділи "Ахмат" на Харківський напрямок.

Теми: КадироввійнаХарківська область
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