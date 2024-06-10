Россияне выставили заградотряды из кадыровцев на Харьковщине – "Хортица"
На границе с Харьковщиной российские оккупанты выставили заградительные отряды кадыровцев, которые должны сдерживать россиян бежать с территории Украины.
Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона
Прямая речь: "Есть информация, что они будут размещать эти подразделения (кадыровцев - ред.) для поддержки перегруппировки своих войск.
Враг придерживается тактики выставления заградительных отрядов, из числа личного состава этого подразделения "Ахмат". Конечно, будут размещены они где-то на границах или вблизи границ с севером Харьковщины.
Ведь вражеская армия там понесла потери и разбита, поэтому в поддержку своих действий враг вынужден маневрировать резервами, перемещать подразделения в районе линии нашей госграницы и пополнять свои силы и средства за счет резервов от воздушно-десантных войск РФ и также 11 и 44 армейских корпусов РФ".
Что было раньше:
- 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы захвате поселка Рыжевка на Сумщине полком "Ахмат-Чечня". Местные власти опровергли эти заявления.
- 8 июня командир чеченского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что власти РФ в конце мая 2024 года решили перебросить подразделения "Ахмат" на Харьковское направление.