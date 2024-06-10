Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне выставили заградотряды из кадыровцев на Харьковщине – "Хортица"

Алена МазуренкоПонедельник, 10 июня 2024, 12:05
Россияне выставили заградотряды из кадыровцев на Харьковщине – Хортица
ФОТО: GETTY IMAGES

На границе с Харьковщиной российские оккупанты выставили заградительные отряды кадыровцев, которые должны сдерживать россиян бежать с территории Украины.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Есть информация, что они будут размещать эти подразделения (кадыровцев - ред.) для поддержки перегруппировки своих войск.

Реклама:

Враг придерживается тактики выставления заградительных отрядов, из числа личного состава этого подразделения "Ахмат". Конечно, будут размещены они где-то на границах или вблизи границ с севером Харьковщины.

Ведь вражеская армия там понесла потери и разбита, поэтому в поддержку своих действий враг вынужден маневрировать резервами, перемещать подразделения в районе линии нашей госграницы и пополнять свои силы и средства за счет резервов от воздушно-десантных войск РФ и также 11 и 44 армейских корпусов РФ".

Что было раньше:

ВИДЕО ДНЯ
  • 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы захвате поселка Рыжевка на Сумщине полком "Ахмат-Чечня". Местные власти опровергли эти заявления.
  • 8 июня командир чеченского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что власти РФ в конце мая 2024 года решили перебросить подразделения "Ахмат" на Харьковское направление.

Темы: КадыроввойнаХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию

Все новости...
Кадыров
Кадыров назначил племянника министром транспорта Чечни
18-летний сын Кадырова после получения должности министра еще и возглавил футбольный клуб
Кадыров на фоне сообщения о тяжелой болезни показал себя в спортзале
Последние новости
12:03
За три дня рекрутинговой кампании на сайте Минобороны привлекли 2 тысячи желающих
11:50
Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"
11:32
На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои
11:16
Венгрия рассказала, почему сняла вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС
11:15
ФутболФранцузский ПСЖ подписал вратаря сборной России
11:06
"Пропаганда безнравственности": украинские церкви осудили проведение в Киеве Марша Равенства
11:00
инфографикаРоссияне атаковали почти 200 объектов инфраструктуры за сутки
10:43
Из-за обстрела, в Черниговской области обесточены почти две тысячи абонентов
10:26
МИД Чехии: Снаряды от "чешской инициативы" прибывают в Украину в эти дни
10:23
Космический телескоп заснимал межзвездную туманность, похожую на цветную рыбу
Все новости...
Реклама:
Реклама: