Россияне выставили заградотряды из кадыровцев на Харьковщине – "Хортица"

На границе с Харьковщиной российские оккупанты выставили заградительные отряды кадыровцев, которые должны сдерживать россиян бежать с территории Украины.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Есть информация, что они будут размещать эти подразделения (кадыровцев - ред.) для поддержки перегруппировки своих войск.

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Враг придерживается тактики выставления заградительных отрядов, из числа личного состава этого подразделения "Ахмат". Конечно, будут размещены они где-то на границах или вблизи границ с севером Харьковщины.

Ведь вражеская армия там понесла потери и разбита, поэтому в поддержку своих действий враг вынужден маневрировать резервами, перемещать подразделения в районе линии нашей госграницы и пополнять свои силы и средства за счет резервов от воздушно-десантных войск РФ и также 11 и 44 армейских корпусов РФ".

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