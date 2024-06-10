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Зеленський: В Рижівці на Сумщині росіяни спробували провести пропагандистську операцію

Анастасія ПроцПонеділок, 10 червня 2024, 12:01
Зеленський: В Рижівці на Сумщині росіяни спробували провести пропагандистську операцію
мапа Deep State

Прикордонне село Рижівка на Сумщині, про захоплення якого військовим полком "Ахмат" 9 червня написав глава російського регіону Чечні Рамзан Кадиров, перебуває під контролем українських військ. 

Джерело: голова Білопільської громади Юрій Зарко в етері "Радіо Свобода", президент Володимир Зеленський

Деталі:  Президент Володимир Зеленський написав, що у Сумській області ЗСУ повністю контролюють ситуацію. Окупанти працюють диверсійними групами, але їх виявляють, та знищують. 

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Пряма мова Зеленського: "Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає".

Деталі: Водночас, голова Білопільської громади в етері "Радіо Свобода" повідомив, що фото та відео, які оприлюднив Кадиров нібито зі захопленого села, не відповідають дійсності, оскільки в Рижівці немає таких будівель та річки. Також Зарко додав, що оскільки село розташоване на лінії зіткнення, то захід ворожих ДРГ "цілком можливий".

Пряма мова Зарка: "Можна сказати, що це сіра зона. Тому що там, ви знаєте, що навіть один будинок половина знаходиться в Україні, половина – у Росії. Відстань до державного кордону надзвичайно близька. Тобто, це безпосередньо можна сказати як лінія зіткнення. Тому ми розуміємо, що такі питання як захід ДРГ цілком можливий. Це час від часу відбувається. Тим більше, враховуючи географічне положення, коли там є ліси, там є річка, дещо трошки полегшує роботу цим ДРГ. Зйомки, які ми бачили, не відповідають дійсності, в тому плані, що це немає таких певних будівель, немає такої річки, якої ми бачили на фотографіях у соціальних мережах".

Теми: Сумська областьвійна
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