Зеленский: В Рыжевке на Сумщине россияне попытались провести пропагандистскую операцию

Пограничное село Рыжевка на Сумщине, о захвате которого военным полком "Ахмат" 9 июня написал глава российского региона Чечни Рамзан Кадыров, находится под контролем украинских войск.

Источник: глава Белопольской громады Юрий Зарко в эфире "Радио Свобода", президент Владимир Зеленский

Детали: Президент Владимир Зеленский написал, что в Сумской области ВСУ полностью контролируют ситуацию. Оккупанты работают диверсионными группами, но их обнаруживают, и уничтожают.

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Прямая речь Зеленского: "Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет".

Детали: В то же время, председатель Белопольской общины в эфире "Радио Свобода" сообщил, что фото и видео, которые обнародовал Кадыров якобы из захваченного села, не соответствуют действительности, поскольку в Рыжевке нет таких зданий и реки. Также Зарко добавил, что поскольку село расположено на линии соприкосновения, то заход вражеских ДРГ "вполне возможен".

Прямая речь Зарка: "Можно сказать, что это серая зона. Потому что там, вы знаете, что даже один дом половина находится в Украине, половина - в России. Расстояние до государственной границы чрезвычайно близко. То есть, это непосредственно можно сказать как линия соприкосновения. Поэтому мы понимаем, что такие вопросы как заход ДРГ вполне возможен. Это время от времени происходит. Тем более, учитывая географическое положение, когда там есть леса, там есть река, несколько немножко облегчает работу этим ДРГ. Съемки, которые мы видели, не соответствуют действительности, в том плане, что это нет таких определенных зданий, нет такой реки, которую мы видели на фотографиях в социальных сетях".