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Зеленський заслухав доповідь Сирського: Донеччина – найбільш важко

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 червня 2024, 12:06

Президент Володимир Зеленський заслухав головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Почав день із доповіді головкома – з подробицями по всіх напрямках.

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Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати.

Харківщина: тривають наші контрударні дії. Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати.

Донеччина: найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій.

ВІДЕО ДНЯ

Південні напрямки: ситуація загалом без змін. Продовжуємо посилювати позиції".

Теми: ЗеленськийвійнаСирський
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