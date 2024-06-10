Зеленський заслухав доповідь Сирського: Донеччина – найбільш важко
Понеділок, 10 червня 2024, 12:06
Президент Володимир Зеленський заслухав головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського про ситуацію на фронті.
Джерело: глава держави в соцмережах
Пряма мова: "Почав день із доповіді головкома – з подробицями по всіх напрямках.
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Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати.
Харківщина: тривають наші контрударні дії. Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати.
Донеччина: найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій.
ВІДЕО ДНЯ
Південні напрямки: ситуація загалом без змін. Продовжуємо посилювати позиції".