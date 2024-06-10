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Зеленский заслушал доклад Сырского: Донецкая область – наиболее тяжело

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 июня 2024, 12:06

Президент Владимир Зеленский заслушал главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского о ситуации на фронте.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Начал день с доклада главкома - с подробностями по всем направлениям.

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Сумщина: наши силы полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность российских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать.

Харьковщина: продолжаются наши контрударные действия. Видим, какие шаги планирует враг и какую передислокацию проводит. Будем отвечать.

Донецкая область: тяжелее всего. Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций.

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Южные направления: ситуация в целом без изменений. Продолжаем усиливать позиции".

Темы: ЗеленскийвойнаСырский
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