Зеленский заслушал доклад Сырского: Донецкая область – наиболее тяжело
Понедельник, 10 июня 2024, 12:06
Президент Владимир Зеленский заслушал главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского о ситуации на фронте.
Источник: глава государства в соцсетях
Прямая речь: "Начал день с доклада главкома - с подробностями по всем направлениям.
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Сумщина: наши силы полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность российских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать.
Харьковщина: продолжаются наши контрударные действия. Видим, какие шаги планирует враг и какую передислокацию проводит. Будем отвечать.
Донецкая область: тяжелее всего. Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций.
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Южные направления: ситуация в целом без изменений. Продолжаем усиливать позиции".