Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вночі ЗСУ розбили зенітний ракетний дивізіон С-400 і два С-300 в Криму – Генштаб

Альона Мазуренко Понеділок, 10 червня 2024, 12:48
Вночі ЗСУ розбили зенітний ракетний дивізіон С-400 і два С-300 в Криму – Генштаб
С-300, ФОТО: GETTY

Вночі захисники уразили зенітний ракетний дивізіон С-400 окупантів в районі Джанкоя і два зенітних ракетних дивізіона С-300 біля Чорноморського та Євпаторії, що в окупованому Криму.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Вночі сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії...

Реклама:

Завдяки вдалій бойовій роботі сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат".

Деталі: У Генштабі додали, що російські окупанти не змогли перехопити жодну із випущених ракет.

Після ударів українських ракетників у вказаних районах зафіксували негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ почалась подальша детонація боєкомплектів.

Теми: КримППОокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
Росія почала патрулювати Чорне море підводними човнами – Плетенчук
Україна планує зберігати деякі F-16 за кордоном. РФ уже пригрозила завдавати по них ударів
Майже 90% загиблих під час штурму Бахмута "вагнерівців" були ув'язненими − росЗМІ
Росіяни обстрілюють Херсон, у середмісті лунають вибухи
Останні новини
11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
10:43
Через обстріл, у Чернігівській області знеструмило майже дві тисячі абонентів
10:26
МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями
10:23
ФОТОКосмічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби
10:13
Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: