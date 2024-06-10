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Ночью ВСУ разбили зенитный ракетный дивизион С-400 и два С-300 в Крыму – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 10 июня 2024, 12:48
Ночью ВСУ разбили зенитный ракетный дивизион С-400 и два С-300 в Крыму – Генштаб
С-300, ФОТО: GETTY

Ночью защитники поразили зенитный ракетный дивизион С-400 оккупантов в районе Джанкоя и два зенитных ракетных дивизиона С-300 у Черноморского и Евпатории, что в оккупированном Крыму.

Источник: Генштаб

Дословно: "Ночью силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории...

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Благодаря удачной боевой работе сил обороны, ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери".

Детали: В Генштабе добавили, что российские оккупанты не смогли перехватить ни одну из выпущенных ракет.

После ударов украинских ракетчиков в указанных районах зафиксировали немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400.

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Кроме того, во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ началась дальнейшая детонация боекомплектов.

Темы: КрымПВОоккупациявойна
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