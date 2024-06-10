Вранці росіяни КАБами вдарили по Харківщині: 1 людина загинула, ще 2 поранені

Вранці 10 червня російські війська скинула керовану авіабомбу на Дергачівську громаду, внаслідок атаки одна людина загинула, що дві постраждали.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "О 09:30 год окупанти вдарили по Дергачівській громаді. Загинув один цивільний чоловік, двоє отримали поранення".

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Деталі: За попередньою інформацією, ворог атакував громаду керованими авіабомбами.