Вранці росіяни КАБами вдарили по Харківщині: 1 людина загинула, ще 2 поранені
Понеділок, 10 червня 2024, 13:18
Вранці 10 червня російські війська скинула керовану авіабомбу на Дергачівську громаду, внаслідок атаки одна людина загинула, що дві постраждали.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "О 09:30 год окупанти вдарили по Дергачівській громаді. Загинув один цивільний чоловік, двоє отримали поранення".
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Деталі: За попередньою інформацією, ворог атакував громаду керованими авіабомбами.