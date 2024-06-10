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Утром россияне КАБами ударили по Харьковской области: 1 человек погиб, еще 2 ранены

Анастасия ПроцПонедельник, 10 июня 2024, 13:18
Утром россияне КАБами ударили по Харьковской области: 1 человек погиб, еще 2 ранены
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 10 июня российские войска сбросили управляемую авиабомбу на Дергачевскую громаду, в результате атаки один человек погиб, два пострадали.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В 09:30 ч оккупанты ударили по Дергачевской общине. Погиб один гражданский мужчина, двое получили ранения".

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Детали: По предварительной информации, враг атаковал громаду управляемыми авиабомбами.

Темы: Харьковская областьжертвы
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