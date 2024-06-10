Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждала 102-річна жінка

Анастасія ПроцПонеділок, 10 червня 2024, 13:45
Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждала 102-річна жінка
Скриншот відео Херсонської ОВА

Близько 11:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого постраждала 102-річна жінка. Коли патрульні надавали їй допомогу, росіяни повторно атакували район. 

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко,голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, МВС України

Пряма мова Прокудін: "Ворожий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок обстрілу вибухову травму отримала 102-річна жінка". 

Реклама:

Деталі: Патрульні вирушили на допомогу, коли окупанти здійснили повторний удар. Разом з місцевими жителями, правоохоронцям вдалося транспортували травмовану до службового авто та доправити її до лікарні. Наразі вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок

Також Мрочко написав, що ворог не припиняє обстрілювати житлові квартали міста Херсона. Внаслідок чергового удару виникла пожежа у приватному будинку.

Теми: Херсон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
Херсон
Росіяни обстрілюють Херсон, у середмісті лунають вибухи
Сальдо дозволив експортерам з РФ вивезти з окупованої Херсонщини 34 тисячі тонн зерна на €6 мільйонів – "Схеми"
У Херсоні показали магазин, у який влучив російський снаряд
Останні новини
11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
10:43
Через обстріл, у Чернігівській області знеструмило майже дві тисячі абонентів
10:26
МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями
10:23
ФОТОКосмічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби
10:13
Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: