Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждала 102-річна жінка

Близько 11:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого постраждала 102-річна жінка. Коли патрульні надавали їй допомогу, росіяни повторно атакували район.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко,голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, МВС України

Пряма мова Прокудін: "Ворожий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок обстрілу вибухову травму отримала 102-річна жінка".

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Деталі: Патрульні вирушили на допомогу, коли окупанти здійснили повторний удар. Разом з місцевими жителями, правоохоронцям вдалося транспортували травмовану до службового авто та доправити її до лікарні. Наразі вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок

Також Мрочко написав, що ворог не припиняє обстрілювати житлові квартали міста Херсона. Внаслідок чергового удару виникла пожежа у приватному будинку.