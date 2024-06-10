Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждала 102-річна жінка
Близько 11:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого постраждала 102-річна жінка. Коли патрульні надавали їй допомогу, росіяни повторно атакували район.
Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко,голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, МВС України
Пряма мова Прокудін: "Ворожий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок обстрілу вибухову травму отримала 102-річна жінка".
Деталі: Патрульні вирушили на допомогу, коли окупанти здійснили повторний удар. Разом з місцевими жителями, правоохоронцям вдалося транспортували травмовану до службового авто та доправити її до лікарні. Наразі вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок
Також Мрочко написав, що ворог не припиняє обстрілювати житлові квартали міста Херсона. Внаслідок чергового удару виникла пожежа у приватному будинку.
Російські військові вдень обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок атаки постраждала 102-річна жінка.
Відео: МВС України pic.twitter.com/vonk99pg0s— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 10, 2024ВІДЕО ДНЯ