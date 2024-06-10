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Из-за российского обстрела Днепровского района Херсона пострадала 102-летняя женщина

Анастасия ПроцПонедельник, 10 июня 2024, 13:45
Из-за российского обстрела Днепровского района Херсона пострадала 102-летняя женщина
Скриншот видео Херсонской ОВА

Около 11:00 российские военные обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего пострадала 102-летняя женщина. Когда патрульные оказывали ей помощь, россияне повторно атаковали район.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, МВД Украины

Прямая речь Прокудина: "Вражеский удар пришелся по жилому дому. В результате обстрела взрывную травму получила 102-летняя женщина".

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Детали: Патрульные отправились на помощь, когда оккупанты совершили повторный удар. Вместе с местными жителями, правоохранителям удалось транспортировали травмированную в служебный автомобиль и доставить ее в больницу. Сейчас она находится в больнице с взрывной травмой, осколочными ранениями туловища и конечностей

Также Мрочко написал, что враг не прекращает обстреливать жилые кварталы города Херсона. В результате очередного удара возник пожар в частном доме. 

Темы: Херсон
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