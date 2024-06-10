Из-за российского обстрела Днепровского района Херсона пострадала 102-летняя женщина
Около 11:00 российские военные обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего пострадала 102-летняя женщина. Когда патрульные оказывали ей помощь, россияне повторно атаковали район.
Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, МВД Украины
Прямая речь Прокудина: "Вражеский удар пришелся по жилому дому. В результате обстрела взрывную травму получила 102-летняя женщина".
Детали: Патрульные отправились на помощь, когда оккупанты совершили повторный удар. Вместе с местными жителями, правоохранителям удалось транспортировали травмированную в служебный автомобиль и доставить ее в больницу. Сейчас она находится в больнице с взрывной травмой, осколочными ранениями туловища и конечностей
Также Мрочко написал, что враг не прекращает обстреливать жилые кварталы города Херсона. В результате очередного удара возник пожар в частном доме.
Російські військові вдень обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок атаки постраждала 102-річна жінка.
Відео: МВС України pic.twitter.com/vonk99pg0s— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 10, 2024ВИДЕО ДНЯ