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Росія почала патрулювати Чорне море підводними човнами – Плетенчук

Альона Мазуренко Понеділок, 10 червня 2024, 14:47
Росія почала патрулювати Чорне море підводними човнами – Плетенчук
ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН ПРОЄКТУ "ПАЛТУС" НА ВОДІ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Після ураження силами оборони України декількох десятків російських кораблів окупанти почали залучати до патрулювання Чорного моря підводні човни. Наразі у Азово-Чорноморському регіоні чотири субмарини. 

Джерело: начальник Центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону 

Пряма мова: "У Чорному морі тепер вони (сили РФ – ред.) виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човни змінюють один одного...

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Загалом у Азово-Чорноморському регіоні у них чотири підводних човни, з яких три – є носіями крилатих ракет. Два підводні човни періодично виходять в море".

Деталі: Речник зазначив, що "сили РФ вирішили, що у Азовському морі безпечніше, і зараз намагаються організувати там навчальний процес для своїх кораблів".

За його словами, у Азовському морі перебуває три великі десантні кораблі РФ і ще три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М". Ці кораблі "здійснили перехід із пункту базування у Новоросійську".

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Плетенчук додав, що "для захисту своїх кораблів у Азовському морі від українських дронів росіяни будують споруди у вигляді барж і фонових загороджень".

За словами спікера, в Азовському морі невеликі глибини, тому небагато рекомендованих шляхів: "Вони (військові судна РФ - ред.) там змішуються з цивільними суднами. Вони намагаються це використати для ускладнення нашої роботи".

Водночас він не зміг підтвердити інформацію про ураження в Азовському морі російського великого десантного корабля.

Теми: Чорне морефлотРосіяУкраїна
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