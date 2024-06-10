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Россия начала патрулировать Черное море подводными лодками – Плетенчук

Алена МазуренкоПонедельник, 10 июня 2024, 14:47
Россия начала патрулировать Черное море подводными лодками – Плетенчук
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПРОЕКТА "ПАЛТУС" В ОТКРЫТОМ МОРЕ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

После поражения силами обороны Украины нескольких десятков российских кораблей оккупанты начали привлекать к патрулированию Черного моря подводные лодки. Сейчас в Азово-Черноморском регионе четыре субмарины.

Источник: начальник Центра стратегических коммуникаций сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона

Прямая речь: "В Черном море теперь они (силы РФ - ред.) выполняют задачи подводными лодками. У них уже сформировалась практика, когда утром эти подводные лодки сменяют друг друга...

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Всего в Азово-Черноморском регионе у них четыре подводные лодки, из которых три - являются носителями крылатых ракет. Две подводные лодки периодически выходят в море".

Детали: Спикер отметил, что "силы РФ решили, что в Азовском море безопаснее, и сейчас пытаются организовать там учебный процесс для своих кораблей".

По его словам, в Азовском море находится три больших десантных корабля РФ и еще три малых ракетных корабля проекта "Буян-М". Эти корабли "совершили переход из пункта базирования в Новороссийске".

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Плетенчук добавил, что "для защиты своих кораблей в Азовском море от украинских дронов россияне строят сооружения в виде барж и фоновых заграждений".

По словам спикера, в Азовском море небольшие глубины, поэтому немного рекомендованных путей: "Они (военные суда РФ - ред.) там смешиваются с гражданскими судами. Они пытаются это использовать для усложнения нашей работы".

В то же время он не смог подтвердить информацию о поражении в Азовском море российского большого десантного корабля.

Темы: Черное морефлотРосcияУкраина
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