Прикордонники фіксують зменшення активності російських ДРГ на Сумщині
На Сумському напрямку останнім часом зменшилась кількість спроб заходу російських диверсійно-розвідувальних груп.
Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, цитує "Радіо Свобода"
Пряма мова: "За останній період ми бачимо певне зниження активності обстрілів на Сумщині, якщо порівняти, наприклад, з весною. Водночас на Сумському напрямку знизилася кількість спроб заходу ворожих ДРГ на територію України та кількість боєзіткнень із ними.
Раніше по кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їх викриття і, власне, боєзіткнення, щоб вибити такі групи з території України. За останній час спроб заходу ворожих ДРГ не було".
Деталі: Демченко запевнив, що "ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою, і просування ворога не фіксується".
Водночас офіцер додав, що Росія продовжує обстрілювати територію України, зокрема Сумщину, застосовуючи різноманітне озброєння.