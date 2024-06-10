Прикордонники фіксують зменшення активності російських ДРГ на Сумщині

На Сумському напрямку останнім часом зменшилась кількість спроб заходу російських диверсійно-розвідувальних груп.

Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "За останній період ми бачимо певне зниження активності обстрілів на Сумщині, якщо порівняти, наприклад, з весною. Водночас на Сумському напрямку знизилася кількість спроб заходу ворожих ДРГ на територію України та кількість боєзіткнень із ними.

Реклама:

Раніше по кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їх викриття і, власне, боєзіткнення, щоб вибити такі групи з території України. За останній час спроб заходу ворожих ДРГ не було".

Деталі: Демченко запевнив, що "ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою, і просування ворога не фіксується".

Водночас офіцер додав, що Росія продовжує обстрілювати територію України, зокрема Сумщину, застосовуючи різноманітне озброєння.