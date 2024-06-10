Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прикордонники фіксують зменшення активності російських ДРГ на Сумщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 червня 2024, 15:05
Прикордонники фіксують зменшення активності російських ДРГ на Сумщині
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

На Сумському напрямку останнім часом зменшилась кількість спроб заходу російських диверсійно-розвідувальних груп.

Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "За останній період ми бачимо певне зниження активності обстрілів на Сумщині, якщо порівняти, наприклад, з весною. Водночас на Сумському напрямку знизилася кількість спроб заходу ворожих ДРГ на територію України та кількість боєзіткнень із ними.

Реклама:

Раніше по кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їх викриття і, власне, боєзіткнення, щоб вибити такі групи з території України. За останній час спроб заходу ворожих ДРГ не було".

Деталі: Демченко запевнив, що "ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою, і просування ворога не фіксується".

Водночас офіцер додав, що Росія продовжує обстрілювати територію України, зокрема Сумщину, застосовуючи різноманітне озброєння. 

Теми: Сумська областьдиверсантивійнаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
Сумська область
Зеленський: В Рижівці на Сумщині росіяни спробували провести пропагандистську операцію
Ворог атакував Сумщину дронами, скидав міни
Суми частково лишилися без світла і води
Останні новини
11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
10:43
Через обстріл, у Чернігівській області знеструмило майже дві тисячі абонентів
10:26
МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями
10:23
ФОТОКосмічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби
10:13
Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: