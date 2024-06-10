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Пограничники фиксируют уменьшение активности российских ДРГ на Сумщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 июня 2024, 15:05
Пограничники фиксируют уменьшение активности российских ДРГ на Сумщине
Андрей Демченко. фото медиацентра "Украина - Укринформ".

На Сумском направлении в последнее время уменьшилось количество попыток захода российских диверсионно-разведывательных групп.

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "За последний период мы видим определенное снижение активности обстрелов на Сумщине, если сравнить, например, с весной. В то же время на Сумском направлении снизилось количество попыток захода вражеских ДРГ на территорию Украины и количество боестолкновений с ними.

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Ранее по несколько раз в неделю могли быть попытки захода ДРГ, их выявление и, собственно, боестолкновения, чтобы выбить такие группы с территории Украины. За последнее время попыток захода вражеских ДРГ не было".

Детали: Демченко заверил, что "ситуация на этом направлении остается полностью контролируемой, и продвижение врага не фиксируется".

В то же время офицер добавил, что Россия продолжает обстреливать территорию Украины, в частности Сумскую область, применяя разнообразное вооружение.

Темы: Сумская областьдиверсантывойнаПограничная служба
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