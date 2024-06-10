Пограничники фиксируют уменьшение активности российских ДРГ на Сумщине
На Сумском направлении в последнее время уменьшилось количество попыток захода российских диверсионно-разведывательных групп.
Источник: спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, цитирует "Радио Свобода"
Прямая речь: "За последний период мы видим определенное снижение активности обстрелов на Сумщине, если сравнить, например, с весной. В то же время на Сумском направлении снизилось количество попыток захода вражеских ДРГ на территорию Украины и количество боестолкновений с ними.
Ранее по несколько раз в неделю могли быть попытки захода ДРГ, их выявление и, собственно, боестолкновения, чтобы выбить такие группы с территории Украины. За последнее время попыток захода вражеских ДРГ не было".
Детали: Демченко заверил, что "ситуация на этом направлении остается полностью контролируемой, и продвижение врага не фиксируется".
В то же время офицер добавил, что Россия продолжает обстреливать территорию Украины, в частности Сумскую область, применяя разнообразное вооружение.