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"Сталеві" прикордонники відмінусували комплекс "Муром" на Харківщині

Анастасія ПроцПонеділок, 10 червня 2024, 15:07
Сталеві прикордонники відмінусували комплекс Муром на Харківщині
Скриншот з відео ДПСУ

Бійці бригади "Сталевий Кордон" вдарили дроном-камікадзе російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром" на Харківському напрямку.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "На Харківському напрямку, бійці бригади "Сталевий Кордон" уразили дроном-камікадзе ще один ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром"". 

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Деталі: Повідомляється, що за допомогою такої камери росіяни вели спостереження за переміщенням підрозділів Сил оборони України.

Теми: Прикордонна службаХарківська область
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