"Сталеві" прикордонники відмінусували комплекс "Муром" на Харківщині

Скриншот з відео ДПСУ

Бійці бригади "Сталевий Кордон" вдарили дроном-камікадзе російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром" на Харківському напрямку.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "На Харківському напрямку, бійці бригади "Сталевий Кордон" уразили дроном-камікадзе ще один ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром"".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що за допомогою такої камери росіяни вели спостереження за переміщенням підрозділів Сил оборони України.