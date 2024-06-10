"Сталеві" прикордонники відмінусували комплекс "Муром" на Харківщині
Понеділок, 10 червня 2024, 15:07
Бійці бригади "Сталевий Кордон" вдарили дроном-камікадзе російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром" на Харківському напрямку.
Джерело: ДПСУ
Дослівно: "На Харківському напрямку, бійці бригади "Сталевий Кордон" уразили дроном-камікадзе ще один ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром"".
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Деталі: Повідомляється, що за допомогою такої камери росіяни вели спостереження за переміщенням підрозділів Сил оборони України.