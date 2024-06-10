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"Стальные" пограничники отминусовали комплекс "Муром" на Харьковщине

Анастасия ПроцПонедельник, 10 июня 2024, 15:07
Стальные пограничники отминусовали комплекс Муром на Харьковщине
Скриншот из видео ГПСУ

Бойцы бригады "Стальной Граница" ударили дроном-камикадзе российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром" на Харьковском направлении.

Источник: ГПСУ

Дословно: "На Харьковском направлении, бойцы бригады „Стальной Граница" поразили дроном-камикадзе еще один вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения „Муром"".

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Детали: Сообщается, что с помощью такой камеры россияне вели наблюдение за перемещением подразделений Сил обороны Украины.

Темы: Пограничная службаХарьковская область
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