"Стальные" пограничники отминусовали комплекс "Муром" на Харьковщине
Понедельник, 10 июня 2024, 15:07
Бойцы бригады "Стальной Граница" ударили дроном-камикадзе российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром" на Харьковском направлении.
Источник: ГПСУ
Дословно: "На Харьковском направлении, бойцы бригады „Стальной Граница" поразили дроном-камикадзе еще один вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения „Муром"".
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Детали: Сообщается, что с помощью такой камеры россияне вели наблюдение за перемещением подразделений Сил обороны Украины.