Росіяни обстрілюють Херсон, у середмісті лунають вибухи
Понеділок, 10 червня 2024, 15:35
Керівник міської військової адміністрації повідомив, що в середмісті Херсона лунають вибухи, Сили оборони півдня пишуть про активність ворожої тактичної авіації.
Джерело: Сили оборони півдня, чільник Херсонської МВА Роман Мрочко
Пряма мова Мрочка: "Херсон під ворожим вогнем! У центральній частині міста чути вибухи".
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Деталі: Керівник МВА закликав містян не перебувати на відкритому просторі та перейти до більш безпечних місць. Також Сили оборони півдня попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.