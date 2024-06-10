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Росіяни обстрілюють Херсон, у середмісті лунають вибухи

Анастасія ПроцПонеділок, 10 червня 2024, 15:35
Росіяни обстрілюють Херсон, у середмісті лунають вибухи
Ілюстративне фото: Getty Images

Керівник міської військової адміністрації повідомив, що в середмісті Херсона лунають вибухи, Сили оборони півдня пишуть про активність ворожої тактичної авіації.

Джерело: Сили оборони півдня, чільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "Херсон під ворожим вогнем! У центральній частині міста чути вибухи".

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Деталі: Керівник МВА закликав містян не перебувати на відкритому просторі та перейти до більш безпечних місць. Також Сили оборони півдня попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Теми: Херсон
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