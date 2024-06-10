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Россияне обстреливают Херсон, в центре города раздаются взрывы

Анастасия ПроцПонедельник, 10 июня 2024, 15:35
Россияне обстреливают Херсон, в центре города раздаются взрывы
Иллюстративное фото: Getty Images

Руководитель городской военной администрации сообщил, что в центре Херсона раздаются взрывы, Силы обороны юга пишут об активности вражеской тактической авиации.

Источник: Силы обороны юга, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Прямая речь Мрочко: "Херсон под вражеским огнем! В центральной части города слышны взрывы".

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Детали: Руководитель МВА призвал горожан не находиться на открытом пространстве и перейти в более безопасные места. Также Силы обороны юга предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Темы: Херсон
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