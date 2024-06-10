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У Німеччині кажуть, що відсутність Найєма не зашкодить конференції з відновлення

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 10 червня 2024, 15:44
У Німеччині кажуть, що відсутність Найєма не зашкодить конференції з відновлення
Найєм, фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

В уряді Німеччини вважають, що відсутність на конференції з відновлення у Берліні керівника Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, який заявив про відставку, не має зашкодити заходу. 

Джерело: "Європейська правда", речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Речника попросили прокоментувати новини про те, що Найєму не погодили відрядження для участі у конференції і він оголосив про свою відставку з посади Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури. 

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"Жодним чином… відсутність однієї персони не може вплинути на успіх або неуспіх конференції", – сказав Гебештрайт.

Представниця пресслужби Міністерства фінансів ФРН Шарлотте Мігенда зі свого боку розповіла, що на полях конференції мають підписати спільний документ.

"Міністр фінансів Крістіан Лінднер і український міністр Сергій Марченко підпишуть спільну декларацію про наміри. В ній ітиметься про фінансування відбудови (України) і подальший розвиток інституціонального фінансування", – наводить її слова "Укрінформ". 

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Нагадаємо, Конференція з відбудови України у Берліні почнеться у вівторок і стане вже третім таким заходом, після першої конференції 2022 року у швейцарському Лугано та другої – у Лондоні.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський особисто буде присутній на заході, а також має вперше особисто виступити у Бундестазі Німеччини.

Теми: НімеччинаНайємвідбудоваКабінет міністрів
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