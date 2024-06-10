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В Германии говорят, что отсутствие Найема не повредит конференции по восстановлению

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 10 июня 2024, 15:44
В Германии говорят, что отсутствие Найема не повредит конференции по восстановлению
Найем, фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

В правительстве Германии считают, что отсутствие на конференции по восстановлению в Берлине руководителя Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема, который заявил об отставке, не должно повредить мероприятию.

Источник: "Европейская правда", представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт в комментарии "Укринформу"

Детали: Спикера попросили прокомментировать новости о том, что Найему не согласовали командировку для участия в конференции и он объявил о своей отставке с должности Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры.

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"Никоим образом... отсутствие одной персоны не может повлиять на успех или неуспех конференции", – сказал Гебештрайт.

Представительница пресс-службы Министерства финансов ФРГ Шарлотте Мигенда в свою очередь рассказала, что на полях конференции должны подписать совместный документ.

"Министр финансов Кристиан Линднер и украинский министр Сергей Марченко подпишут совместную декларацию о намерениях. В ней речь пойдет о финансировании восстановления (Украины) и дальнейшем развитии институционального финансирования", – приводит ее слова "Укринформ".

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Напомним, Конференция по восстановлению Украины в Берлине начнется во вторник и станет уже третьим таким мероприятием, после первой конференции 2022 года в швейцарском Лугано и второй – в Лондоне.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский лично будет присутствовать на мероприятии, а также должен впервые лично выступить в Бундестаге Германии.

Темы: ГерманияНайемвосстановлениеКабинет министров
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