Поранений чоловік і потрощений бус: РФ знову атакувала Нікополь

У Нікополі Дніпропетровської області через атаку російського дрону постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах.

Деталі: За його словами, пацієнту надали медичну допомогу, надалі лікуватиметься амбулаторно.

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Лисак додав, що також внаслідок удару був "потрощений мікроавтобус". Інформація про інші збитки уточнюється.