Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поранений чоловік і потрощений бус: РФ знову атакувала Нікополь

Євген КізіловПонеділок, 10 червня 2024, 17:40
Поранений чоловік і потрощений бус: РФ знову атакувала Нікополь
фото: Getty Images

У Нікополі Дніпропетровської області через атаку російського дрону постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах.

Деталі: За його словами, пацієнту надали медичну допомогу, надалі лікуватиметься амбулаторно.

Реклама:

Лисак додав, що також внаслідок удару був "потрощений мікроавтобус". Інформація про інші збитки уточнюється.

Теми: обстрілДніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
обстріл
Росіяни вдарили КАБом по житловій забудові Харкова, спалахнула пожежа
Ворог атакував Сумщину дронами, скидав міни
Херсонщина: зросла кількість постраждалих у "швидкій" після атаки росіян
Останні новини
11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
10:43
Через обстріл, у Чернігівській області знеструмило майже дві тисячі абонентів
10:26
МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями
10:23
ФОТОКосмічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби
10:13
Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: