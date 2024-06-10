Поранений чоловік і потрощений бус: РФ знову атакувала Нікополь
Понеділок, 10 червня 2024, 17:40
У Нікополі Дніпропетровської області через атаку російського дрону постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах.
Деталі: За його словами, пацієнту надали медичну допомогу, надалі лікуватиметься амбулаторно.
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Лисак додав, що також внаслідок удару був "потрощений мікроавтобус". Інформація про інші збитки уточнюється.