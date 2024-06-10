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Раненый мужчина и разбитый бус: РФ снова атаковала Никополь

Евгений КизиловПонедельник, 10 июня 2024, 17:40
Раненый мужчина и разбитый бус: РФ снова атаковала Никополь
фото: Getty Images

В Никополе Днепропетровской области из-за атаки российского дрона пострадал 45-летний мужчина. У него осколочные ранения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в соцсетях

Детали: По его словам, пациенту оказали медицинскую помощь, в дальнейшем будет лечиться амбулаторно.

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Лысак добавил, что также в результате удара был "разбит микроавтобус". Информация о других убытках уточняется.

Темы: обстрелДнепропетровская областьвойна
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