Раненый мужчина и разбитый бус: РФ снова атаковала Никополь
Понедельник, 10 июня 2024, 17:40
В Никополе Днепропетровской области из-за атаки российского дрона пострадал 45-летний мужчина. У него осколочные ранения.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в соцсетях
Детали: По его словам, пациенту оказали медицинскую помощь, в дальнейшем будет лечиться амбулаторно.
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Лысак добавил, что также в результате удара был "разбит микроавтобус". Информация о других убытках уточняется.