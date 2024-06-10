Росіяни вдарили по Харкову: постраждали 8 людей

Російські війська у понеділок вдень вдарили по Харкову. Пошкоджені будинки, постраждали восьмеро людей.

Джерело: мер міста Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах

Пряма мова Терехова: "У Харкові попередньо приліт на околиці міста в район житлової забудови. Щодо жертв та руйнувань інформація уточнюється".

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Деталі: Синєгубов уточнив, що, попередньо, росіяни використали керовану авіабомбу. Удар стався о 17:35.

За попередніми даними, виникла пожежа в будинку. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Доповнено: Пізніше міський голова додав, що на місці ще одного прильоту у Київському районі Харкова сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби.

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Очільник ОВА каже, що внаслідок удару по Харкову постраждали шість людей. За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто. Огляд місць влучань триває.

Рятувальники деблоковують ще одного постраждалого з-під завалів будинку. Із 75-річним чоловіком є зв'язок.

Пізніше він дописав, що чоловіка вдалося деблокувати з-під завалів будинку, медики госпіталізували його до лікарні.

Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 7 людей постраждали: 4 чоловіки та 3 жінки. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.

Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації.

Інформація оновлюється.

О 20:16 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 8. За даними місцевої влади, людей під завалами більше немає.

ФОТО - ОЛЕГ СИНЄГУБОВ В ТЕЛЕГРАМ

ФОТО - ОЛЕГ СИНЄГУБОВ В ТЕЛЕГРАМ

ФОТО - ОЛЕГ СИНЄГУБОВ В ТЕЛЕГРАМ