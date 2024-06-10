Россияне ударили по Харькову: пострадали 8 человек

Российские войска в понедельник днем ударили по Харькову. Повреждены дома, пострадали восемь человек.

Источник: мэр города Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в соцсетях

Прямая речь Терехова: "В Харькове предварительно прилет на окраине города в район жилой застройки. О жертвах и разрушениях информация уточняется".

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Детали: Синегубов уточнил, что, предварительно, россияне использовали управляемую авиабомбу. Удар произошел в 17:35.

По предварительным данным, возник пожар в доме. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Дополнено: Позже городской голова добавил, что на месте еще одного прилета в Киевском районе Харькова сильно повреждены минимум два частных дома. Под завалами одного из них могут находиться люди. На месте работают все соответствующие службы.

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Глава ОВА говорит, что в результате удара по Харькову пострадали шесть человек. По разным адресам есть повреждения жилых домов, гаражей и авто. Осмотр мест попаданий продолжается.

Спасатели деблокируют еще одного пострадавшего из-под завалов дома. С 75-летним мужчиной есть связь.

Позже он дописал, что мужчину удалось деблокировать из-под завалов дома, медики госпитализировали его в больницу.

Всего в результате обстрела КАБами в Киевском и Салтовском районах Харькова 7 человек пострадали: 4 мужчины и 3 женщины. Повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля.

Один из боеприпасов не разорвался, поэтому людей временно отселяют из дома для проведения детонации.

Информация обновляется.

В 20:16 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Харькове возросло до 8. По данным местных властей, людей под завалами больше нет.

ФОТО - ОЛЕГ СИНЕГУБОВ В ТЕЛЕГРАММ

ФОТО - ОЛЕГ СИНЕГУБОВ В ТЕЛЕГРАММ

ФОТО - ОЛЕГ СИНЕГУБОВ В ТЕЛЕГРАММ