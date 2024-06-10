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Польща продовжила прихисток українських біженців: президент підписав закон

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 10 червня 2024, 18:32
Польща продовжила прихисток українських біженців: президент підписав закон
Анджей Дуда. фото: Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону, яка продовжує термін легального перебування українців у його країні.

Джерело: пресслужба канцелярії президента Польщі, пише "Європейська правда"

Деталі: Згідно з поправкою, термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі продовжується з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025-го. Це дозволить українцям і далі отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат.

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Підписана поправка передбачає виплату громадянам України допомоги на виховання та допомоги "Добрий старт" в залежності від того, чи вчиться дитина в польському закладі освіти, та визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого українські учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови.

Крім того, новий польський закон передбачає, що для отримання номера PESEL українець зобов’язаний пред'явити дійсний проїзний документ, а заявку на PESEL зі статусом UKR треба буде подавати "негайно після прибуття" до Польщі.

Поправка також передбачає, що з 1 липня фінансування підтримки для громадян Польщі, які прийняли біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі договору з місцевою владою.

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Закон також передбачає припинення пільг, пов'язаних із компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених приватними орендодавцями, з 1 липня. Додатково передбачається запровадити конкретні підстави для анулювання дозволу на тимчасове проживання громадян України.

Проєкт поправок до закону був розроблений Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Польщі, у травні його ухвалив польський парламент.

Нагадаємо, в лютому уряд Польщі продовжив дію тимчасового захисту для біженців до березня 2025 року, але це рішення не стосується українців.

Теми: ПольщаУкраїнабіженцівійна
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