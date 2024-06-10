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Польша разрешила украинским беженцам дольше оставаться в стране: президент подписал закон

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 10 июня 2024, 18:32
Польша разрешила украинским беженцам дольше оставаться в стране: президент подписал закон
Анджей Дуда. фото: Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону, которая продлевает срок легального пребывания украинцев в его стране.

Источник: пресс-служба канцелярии президента Польши, пишет "Европейская правда"

Детали: Согласно поправке, срок легального пребывания украинских беженцев от войны в Польше продлевается с 30 июня 2024 года до 30 сентября 2025-го. Это позволит украинцам и дальше получать доступ к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам.

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Подписанная поправка предусматривает выплату гражданам Украины помощи на воспитание и помощи "Добрый старт" в зависимости от того, учится ли ребенок в польском учебном заведении, а также определяет максимальный 36-месячный период, в течение которого украинские ученики могут участвовать в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку.

Кроме того, новый польский закон предусматривает, что для получения номера PESEL украинец обязан предъявить действительный проездной документ, а заявку на PESEL со статусом UKR надо будет подавать "немедленно по прибытии" в Польшу.

Поправка также предусматривает, что с 1 июля финансирование поддержки для граждан Польши, которые приняли беженцев из Украины, находящихся в особо сложной ситуации, будет возможным только на основании договора с местными властями.

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Закон также предусматривает прекращение льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев, понесенных частными арендодателями, с 1 июля. Дополнительно предполагается ввести конкретные основания для аннулирования разрешения на временное проживание граждан Украины.

Проект поправок к закону был разработан Министерством внутренних дел и администрации Польши, в мае его принял польский парламент.

Напомним, в феврале правительство Польши продлило действие временной защиты для беженцев до марта 2025 года, но это решение не касается украинцев.

Темы: ПольшаУкраинабеженцывойна
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